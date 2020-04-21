- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الإمارات، الثلاثاء، عن إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد للكشف عن المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.
ووفق بوابة "العين" الإخبارية أكدت الوزارة أن جميع الإصابات تخضع للرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 7755 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، مما يرفع إجمالي الوفيات في الدولة إلى 46 حالة.
وأعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 1443.الإمارات فيروس كورونا الجديد
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 02:47 PM
إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 7755 حالة والوفيات 46الإمارات.. 30 ألف فحص "كورونا" يكشف عن 490 إصابة جديدة
أعلنت الإمارات، الثلاثاء، عن إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد للكشف عن المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.
ووفق بوابة "العين" الإخبارية أكدت الوزارة أن جميع الإصابات تخضع للرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 7755 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، مما يرفع إجمالي الوفيات في الدولة إلى 46 حالة.
وأعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 1443.
، الإمارات.. 30 ألف فحص "كورونا" يكشف عن 490 إصابة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. 30 ألف فحص "كورونا" يكشف عن 490 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.