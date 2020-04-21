محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة أجرت 93858 فحصاً طبياً حتى الآن أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 45 حالة قائمة جديدة منها 20 حالة لعمالة وافدة و20 حالة لمخالطين و 5 حالات لقادمين ضمن خطة إجلاء المواطنين. وبذلك يرتفع عدد الإصابات في البحرين إلى 1162 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، قالت الوزارة إنها أجرت حتى الآن 93858 فحصاً طبياً.البحرين فيروس كورونا الجديد 21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 02:30 PM Advertisements وزارة الصحة أجرت 93858 فحصاً طبياً حتى الآن البحرين: 45 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 10 حالات البحرين: 45 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 10 حالات أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 45 حالة قائمة جديدة منها 20 حالة لعمالة وافدة و20 حالة لمخالطين و 5 حالات لقادمين ضمن خطة إجلاء المواطنين. وبذلك يرتفع عدد الإصابات في البحرين إلى 1162 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، قالت الوزارة إنها أجرت حتى الآن 93858 فحصاً طبياً. الكلمات المفتاحية ، البحرين: 45 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 10 حالات ،

المصدر : الخليج 365

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