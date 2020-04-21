محمد بن مسعود - الدمام - رؤساء 9 منظمات دولية إنسانية وقعوا على رسالة مفتوحة دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المانحين لتسريع تمويل خطة الاستجابة العالمية لوباء كوفيد ١٩ والبالغ قيمتها ملياري دولار أمريكي . وتوفير ٣٥٠ مليون دولار بشكل عاجل حتى لا تتعثر الاستجابة أو تتوقف. ووقع رؤساء تسع منظمات دولية إنسانية على رسالة مفتوحة تدعو إلى التمويل المستمر لخطة الاستجابة حيث وصل حتى الآن ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، أي ٣٠% من التمويل اللازم. وتتضمن هذه الميزانية ستخصص ٩٠ مليون دولار لإنشاء النظام اللوجستي لبرنامج الغذاء العالمي للطوارئ لاستئجار طائرات وسفن الشحن ووسائل النقل الأخرى وتوفير العاملين الصحيين.فيروس كورونا الجديد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 02:39 PM رؤساء 9 منظمات دولية إنسانية وقعوا على رسالة مفتوحة Advertisements الأمم المتحدة تدعو لتسريع تمويل خطة الاستجابة العالمية لكورونا الأمم المتحدة تدعو لتسريع تمويل خطة الاستجابة العالمية لكورونا دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المانحين لتسريع تمويل خطة الاستجابة العالمية لوباء كوفيد ١٩ والبالغ قيمتها ملياري دولار أمريكي . وتوفير ٣٥٠ مليون دولار بشكل عاجل حتى لا تتعثر الاستجابة أو تتوقف. ووقع رؤساء تسع منظمات دولية إنسانية على رسالة مفتوحة تدعو إلى التمويل المستمر لخطة الاستجابة حيث وصل حتى الآن ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، أي ٣٠% من التمويل اللازم. وتتضمن هذه الميزانية ستخصص ٩٠ مليون دولار لإنشاء النظام اللوجستي لبرنامج الغذاء العالمي للطوارئ لاستئجار طائرات وسفن الشحن ووسائل النقل الأخرى وتوفير العاملين الصحيين. الكلمات المفتاحية ، الأمم المتحدة تدعو لتسريع تمويل خطة الاستجابة العالمية لكورونا ،

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