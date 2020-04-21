، وسط جهود الفرق الرقابية.. وفرة في المخزون الغذائي للسلع الرمضانية بتبوك ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
استعدت المتاجر والأسواق بمنطقة تبوك منذ وقت مبكر لاستقبال شهر رمضان بوفرة في المخزون الغذائي والاستهلاكي.
وأظهر استعراض المخزون الغذائي للسلع الرمضانية في أسواق مدينة تبوك وفرة المخزون والمعروض، وبرهن على مدى حرص الأسواق والمراكز التجارية على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، وسط توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف.
وعبّر العديد من المتسوقين عن استحسانهم بوجود العرض الكافي من المؤن الغذائية، وعدم وجود أي نقص أو شح في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي يتم شراؤها.
وناشد عدد من التجار المتسوقين إلى عدم التزاحم على شراء المواد التموينية وتخزينها والعمل على الترشيد في الاستهلاك، مؤكدين أن جميع المواد الغذائية متوفرة بكميات تغطى حاجة الطلب طوال الشهر الكريم وبأسعار مناسبة تلبى حاجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتواصل الفرق الرقابية التابعة للجهات الحكومية بالمنطقة تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.تبوك المخزون الغذائي
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 02:27 PM
توفير جميع وسائل السلامة من "المعقمات والكمامات والقفازات" للمتسوقين
استعدت المتاجر والأسواق بمنطقة تبوك منذ وقت مبكر لاستقبال شهر رمضان بوفرة في المخزون الغذائي والاستهلاكي.
وأظهر استعراض المخزون الغذائي للسلع الرمضانية في أسواق مدينة تبوك وفرة المخزون والمعروض، وبرهن على مدى حرص الأسواق والمراكز التجارية على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، وسط توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف.
وعبّر العديد من المتسوقين عن استحسانهم بوجود العرض الكافي من المؤن الغذائية، وعدم وجود أي نقص أو شح في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي يتم شراؤها.
وناشد عدد من التجار المتسوقين إلى عدم التزاحم على شراء المواد التموينية وتخزينها والعمل على الترشيد في الاستهلاك، مؤكدين أن جميع المواد الغذائية متوفرة بكميات تغطى حاجة الطلب طوال الشهر الكريم وبأسعار مناسبة تلبى حاجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتواصل الفرق الرقابية التابعة للجهات الحكومية بالمنطقة تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
، وسط جهود الفرق الرقابية.. وفرة في المخزون الغذائي للسلع الرمضانية بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وسط جهود الفرق الرقابية.. وفرة في المخزون الغذائي للسلع الرمضانية بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.