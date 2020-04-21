، وسط جهود الفرق الرقابية.. وفرة في المخزون الغذائي للسلع الرمضانية بتبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفير جميع وسائل السلامة من "المعقمات والكمامات والقفازات" للمتسوقين

استعدت المتاجر والأسواق بمنطقة تبوك منذ وقت مبكر لاستقبال شهر رمضان بوفرة في المخزون الغذائي والاستهلاكي.

وأظهر استعراض المخزون الغذائي للسلع الرمضانية في أسواق مدينة تبوك وفرة المخزون والمعروض، وبرهن على مدى حرص الأسواق والمراكز التجارية على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، وسط توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف.

وعبّر العديد من المتسوقين عن استحسانهم بوجود العرض الكافي من المؤن الغذائية، وعدم وجود أي نقص أو شح في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي يتم شراؤها.

وناشد عدد من التجار المتسوقين إلى عدم التزاحم على شراء المواد التموينية وتخزينها والعمل على الترشيد في الاستهلاك، مؤكدين أن جميع المواد الغذائية متوفرة بكميات تغطى حاجة الطلب طوال الشهر الكريم وبأسعار مناسبة تلبى حاجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وتواصل الفرق الرقابية التابعة للجهات الحكومية بالمنطقة تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.تبوك المخزون الغذائي