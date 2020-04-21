شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس " : ١٠ محاور لتنفيذ الخطة التشغيلية بالرئاسة خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

عقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس اليوم اللقاء الإعلامي السنوي عن بعد لاستعراض الخطة التشغيلية للرئاسة في موسم رمضان المبارك هذا العام 1441هـ بحضور وكيله لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، وفضيلة وكيله لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، وعدد من أصحاب الفضيلة والسعادة الوكلاء، ونخبة من الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

وأكد معالي الرئيس العام أن الرئاسة وضعت العديد من الخطط والبرامج في ظل وجود الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وتقديم الجهود المتميزة التي تعكس مدى اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - .

وأوضح معاليه أن الرئاسة تمضي قدما نحو تطوير الخدمات وموائمة المستجدات التي تطرأ في الحرمين لأنها تعكس جهود هذه الدولة المباركة في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما, داعيا الحضور الإعلامي على بذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات اللازمة خلال شهر رمضان المبارك, والتفاني من أجل إيصال هذه الرسالة, ونشرها على أوسع نطاق عبر الوسائل التقنية الممكنة التي تجنب حضورهم وتنقل لهم الصورة الحية عن الإجراءات المتبعة في الحرمين, مفيداً معاليه أن الرئاسة وإمارة منطقة مكة المكرمة تسعى لتقديم العديد من الخدمات التي توائم الظروف المستجدة من خلال استعراض الخطط الاستباقية .

وبين الشيخ السديس أن الرئاسة اعتمدت في خطتها التشغيلية هذا العام، والتي ستنفذها خلال شهر رمضان المبارك على عشرة محاور هي المحور التوجيهي والعلمي ويعنى بتنظيم الإمامة والخطابة وتنظيم الدروس والتوجيه والإرشاد وتعزيز رسالة الحرمين، ويبرز مهام الإشراف والتنسيق الإمامة والخطابة والدروس، وإعداد ونشر الإصدارات التوعوية والتوجيهية بعدة لغات، والإشراف على مقرأة الحرمين الشريفين ومحتوى الشاشات الإلكترونية، وإقامة الدورات العلمية عن بعد، والعمل على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين واستقبال الاستفسارات وطلبات الباحثين وطلاب العلم.

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ومحور التميز التشغيلي ويعنى بالإشراف على الخدمات التشغيلية المقدمة في المسجد الحرام، ويبرز مهام تطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه على مدار اليوم بوجود 3500 عامل يقومون بغسل المسجد الحرام 6 غسلات يوميا، بالإضافة لتوزيع عبوات زمزم، والإشراف على تشغيل وصيانة الأنظمة الصوتية والكهربائية والميكانيكية وتشغيل نظام تلطيف وتعقيم الهواء، والتأكد من تطبيق وسائل الأمن والسلامة ومتابعة إنتاج كسوة الكعبة الحالية.

واسترسل معاليه : فيما يعنى محور التحول الرقمي بتقديم تقنية عالية الجودة لقاصدي المسجد الحرام باستخدام التقنيات والتطبيقات وترجمتها، ومن مهامه تجهيز البنية التحتية لتصوير وبث الدروس العلمية بعدة لغات وترجمة الخطب، وتطوير حلول رقمية خاصة للخدمات، وتجهيز الشبكة اللاسلكية في الحرم المكي وتطبيق سياسات الضوابط الأساسية للأمن السيبراني وتحديث منصة الخدمات الإلكترونية وأنظمة الموارد البشرية.

وأضاف : ومحور الاتصال المؤسسي ويعنى بنشر ثقافة التميز المؤسسي لقاصدي المسجد الحرام وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على توثيق الخدمات المقدمة من الإدارات للزوار والمعتمرين وتوعيتهم بتلك الخدمات، وإنتاج البرامج التلفزيونية والاذاعية ، وإبراز استمرارية الأعمال الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وتسهيل وتنسيق مهام الجهات الإعلامية، وإدارة حسابات الرئاسة الموثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع الشيخ السديس": أما محور التميز التطويري فيعنى بنشر ثقافة التميز المؤسسي والتطوير بما يكفل تقديم أفضل الخدمات القاصدين ومتابعة تنفيذ مبادرات الرئاسة المقدمة لبرامج رؤية المملكة 2030، ويساهم في مواكبة التوجيهات نحو الخطة الاستراتيجية والأهداف والمبادرات، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال الاستعانة بأعلى الكفاءات في مجال التميز المؤسسي، والارتقاء بالمستوى المعرفي لمنسوبي الرئاسة عن طريق تقديم دورات نوعية عن بعد، والعمل على متابعة مبادرات الرئاسة المقدمة لبرنامج رؤية المملكة 2030، وتقديم دورات تثقيفية توعوية لقاصدي المسجد الحرام عن بعد وقياس رضاهم، ومتابعة تنظيمية لمشروع الحرمين، وإعداد التقارير الإحصائية ووضع المؤشرات وقياس مستوى التخطيط لتنفيذ الخطة التشغيلية والتقنية والتوجيهية".

وبين معاليه:" ويعنى محور النشاط الاجتماعي بتقديم التسهيلات لذوي الإعاقة والتنسيق للأعمال التطوعية وخدمة قاصدي المسجد الحرام عبر عدد من المهام التنسيقي والتنظيمية، وترجمة الخطب والدروس عبر القنوات الفضائية، وإطلاق حملة توعوية عن فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة، والمشاركة في حملة إمارة منطقة مكة (برا بمكة) وإهداء ماء زمزم لرجال الأمن والقطاعات العسكرية والمستشفيات والمرضى".