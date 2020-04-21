شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" أمطار رعدية على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الشرقية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج
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