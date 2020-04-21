، الغامدي لـ "الخليج 365": علينا التقيد بتوجيهات أبطال الصحة والأمن ،

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دعا (لاعب الهلال - الدولي السابق) عمر الغامدي إلى الالتزام بالبقاء في المنزل أثناء فترة منع التجول من أجل صحة الجميع، وسلامة الوطن، بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19) كما شدد على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى داخل محيط الحي.
وقال الغامدي في تصريح لـ "الخليج 365": "نسأل الله أن يدفع الوباء عن الأمة عاجلاً غير آجل، كما يجب علينا كمواطنين ومقيمين معًا أن نكون يدًا واحدة، وأن نتكاتف مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، من أجل التصدي لهذا الوباء بمشيئة الله، فنحن نعيش في مملكة الإنسانية ولله الحمد، كما أن التقيد بتوجيهات وتعليمات أبطال الصحة وأبطال القطاعات الأمنية، الذين هم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة يعد واجبًا، لأن في ذلك مصلحة عامة للجميع".
وأشار الغامدي إلى أهمية التمرين والتوازن الغذائي أثناء فترة البقاء في المنزل، إلى جانب استغلال الوقت بما هو مفيد للأسرة. عمر الغامدي منع التجول فيروس كورونا الجديد
الغامدي لـ "الخليج 365": علينا التقيد بتوجيهات أبطال الصحة والأمنأحمد سرور الخليج 365 2020-04-21
دعا (لاعب الهلال - الدولي السابق) عمر الغامدي إلى الالتزام بالبقاء في المنزل أثناء فترة منع التجول من أجل صحة الجميع، وسلامة الوطن، بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19) كما شدد على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى داخل محيط الحي.
وقال الغامدي في تصريح لـ "الخليج 365": "نسأل الله أن يدفع الوباء عن الأمة عاجلاً غير آجل، كما يجب علينا كمواطنين ومقيمين معًا أن نكون يدًا واحدة، وأن نتكاتف مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، من أجل التصدي لهذا الوباء بمشيئة الله، فنحن نعيش في مملكة الإنسانية ولله الحمد، كما أن التقيد بتوجيهات وتعليمات أبطال الصحة وأبطال القطاعات الأمنية، الذين هم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة يعد واجبًا، لأن في ذلك مصلحة عامة للجميع".
وأشار الغامدي إلى أهمية التمرين والتوازن الغذائي أثناء فترة البقاء في المنزل، إلى جانب استغلال الوقت بما هو مفيد للأسرة.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:23 AM
طالب باستمرار التمارين في المنزل
دعا (لاعب الهلال - الدولي السابق) عمر الغامدي إلى الالتزام بالبقاء في المنزل أثناء فترة منع التجول من أجل صحة الجميع، وسلامة الوطن، بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19) كما شدد على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى داخل محيط الحي.
وقال الغامدي في تصريح لـ "الخليج 365": "نسأل الله أن يدفع الوباء عن الأمة عاجلاً غير آجل، كما يجب علينا كمواطنين ومقيمين معًا أن نكون يدًا واحدة، وأن نتكاتف مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، من أجل التصدي لهذا الوباء بمشيئة الله، فنحن نعيش في مملكة الإنسانية ولله الحمد، كما أن التقيد بتوجيهات وتعليمات أبطال الصحة وأبطال القطاعات الأمنية، الذين هم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة يعد واجبًا، لأن في ذلك مصلحة عامة للجميع".
وأشار الغامدي إلى أهمية التمرين والتوازن الغذائي أثناء فترة البقاء في المنزل، إلى جانب استغلال الوقت بما هو مفيد للأسرة.
، الغامدي لـ "الخليج 365": علينا التقيد بتوجيهات أبطال الصحة والأمن ،
المصدر : الخليج 365
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