شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..رسالة هامة من " أمن الدولة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت رئاسة أمن الدولة، من خطورة تداول الشائعات، بخصوص فيروس كورونا المستجد

وأكدت الرئاسة أن خطر الشائعات لا يقل خطور عن انتشار الوباء، مشددة على أن لكل كلمة أثر قوي.

وقالت رئاسة أمن الدولة في رسالتها: " الجميع في مركب واحد، وتناقل الأخبار مجهولة المصدر يضلل الآمنين، ويثير القلق في نفوسهم " .