شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..أجواء أوروبية في الرياض ورجال الأمن يباشرون أعمالهم تحت المطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تشهد الرياض أجواءَ أوروبية، تحت الأمطار الغزيرة، وسط تواجد أمني مكثف، لمباشرة تنفيذ أمر منع التجول. تشهد الرياض أجواءَ أوروبية، تحت الأمطار الغزيرة، وسط تواجد أمني مكثف، لمباشرة تنفيذ أمر منع التجول. وأظهرت مجموعة من الصور، تواجد رجال الأمن، وهم يتابعون الحركة الأمنية على الطرق. وظهر أحد رجال الأمن وهو يؤدي الصلاة في الطريق الذي بدا خاليا من أي حركة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..أجواء أوروبية في الرياض ورجال الأمن يباشرون أعمالهم تحت المطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.