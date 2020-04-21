انطلاق أولى رحلات مغادرة الوافدين خلال ساعات

تنطلق، غدًا الثلاثاء، أولى رحلات مغادرة الوافدين إلى بلدانهم من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

يأتي ذلك ضمن مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي، وذلك في إطار المواقف الإنسانية للمملكة العربية السعودية، حيث نسقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لتنفيذ المبادرة، التي تترجم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وحرصها على تلبية مطالب المقيمين، رغم الظروف الراهنة جرَّاء أزمة فيروس كورونا المستجد.