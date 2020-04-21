النمر يذكّر «الخائفين من كورونا» بثلاث قيم إيجابية

أوضح أهمية الالتزام بتعليمات وزارة الصحة
أوضح الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أهمية التفكير الإيجابي والتزام بتناول الأدوية بالنسبة لمصابي كورونا، مع التحلي بروح التفاؤل.
جاء ذلك ردًا من «النمر»، على تساؤل أحد متابعيه عبر تويتر، والذي قال فيه، «لو أصبت بفيروس كورونا، هل سأذهب للعناية المركزة وتكون فرصة الحياة بالنسبة لي 50% فقط».
وتساءل النمر في إجابته على صاحب السؤال قائلًا: «أين التفاؤل وحسن الظن بالله وصدق التوكل؟، أتحمل هَمّ كورونا قبل أن يأتيك؟»، قائلًا: «إالمطلوب في تلك المرحلة هو التفكير الإيجابي والالتزام بأدويتك وتعليمات وزارة الصحة في بلدك فقط».
وسجل إجمالي المصابين به 2.4 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات حوالي (166) ألف حالة على مستوى العالم، بينما يواصل العلماء تجاربهم للتوصل إلى لقاح للمرض، توازيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة على مستوى العالم للوقاية من الفيروس.
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