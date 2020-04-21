4 إجراءات لدعم المصابين بفيروس كورونا نفسيًا في الحجر الصحي

أكدت وزارة الصحة على أهمية تقديم الدعم النفسي للمصابين بفيروس كورونا، أثناء فترة الحجر الصحي والتي تصل إلى 14 يومًا.

وبثت الوزارة، عبر تويتر، مقطع فيديو توعوي لاستشاري الطب النفسي الدكتور حسن بن رافع الشهري، أوضح خلاله، أهمية تهيئة الظروف التي تضمن لمن يخضعون للحجر الصحي، لتفادي القلق بحيث يدركون أن نسبة الشفاء من الفيروس عالية.

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ونوَّه «الشهري»، إلى أهمية الدعم الأسري والاجتماعي للمصابين بفيروس كورونا أثناء بقائهم في الحجر الصحي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة خضوعهم لبرنامج يومي يتضمن ممارسة الأنشطة الترفيهية، والعمل عن بعد إن أمكن ذلك، بما يعزز لديهم الجوانب الإيجابية.

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