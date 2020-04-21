نائب أمير جازان يجتمع عبر الاتصال المرئي برئيس القطاع الجنوبي لشركة المياه الوطنية

اجتمع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، عبر الاتصال المرئي، مساء أمس الاثنين، برئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية للخدمات المهندس عبدالله بن سعيد العمري.

واطلع نائب أمير جازان خلال الاجتماع على الوضع التشغيلي لخدمات المياه بمنطقة جازان، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة مباشرة من أمير منطقة جازان ونائبه، بما يتفق والمرحلة الحالية ويضمن تقديم الخدمات المائية للمواطن والمقيم بالمنطقة وفق ما هو مأمول وبيسر وسهولة وبعمليات تشغيلية توفر كميات المياه التي تحتاجها المنطقة بصفة مستمرة والعمل الجاد على تقديم أفضل الخدمات، ومنذ اليوم الأول لإقرار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس جائحة كورونا.

واستمع نائب أمير جازان، لشرح مفصل من رئيس القطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه حول آلية العمل، من خلال تشكيل فرق عمل ولجان على مختلف المستويات بشركة المياه الوطنية للقيام بجميع التدابير والإجراءات التي تضمن الاستعداد التام والعمل المستمر لضمان تقديم الخدمات المائية بنجاح، مبينًا تسجيل العديد من البيانات التشغيلية المهم لخدمات المياه في منطقة جازان خلال الفترة الماضية منذ بداية الإجراءات الاحترازية ومنها توزيع أكثر من 9 ملايين متر مكعب بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، بمتوسط يومي 300 ألف متر مكعب.

وأعرب نائب أمير جازان عن سعادته بما اطلع عليه خلال الاجتماع عن كميات المياه التي يتم توفيرها للمنطقة والخطط التشغيلية التي تنفذها الشركة الوطنية للمياه ممثلة بالادارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة، راجيًا العون والتوفيق للجميع.