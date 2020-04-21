سياسي / وزير الخارجية الروسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الصومالي



موسكو 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

تلقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري .

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الاتصال تركز على مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة سبل مواجهة انتشار فيروس

// انتهى //

04:18ت م

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موسكو 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واستلقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الاتصال تركز على مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة سبل مواجهة انتشار فيروس كورونا وتحييد آثاره السلبية.// انتهى //04:18ت م0299

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