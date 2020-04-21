السعودية اليوم / موريتانيا تتسلم هدايا طبية من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين



نواكشوط 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 ابريل 2020 م واس

تسلمت موريتانيا اليوم، هدية طبية مقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة .

وتتمثل الهدية وفق الوكالة الموريتانية للأنباء في عشرة أطنان من الإمدادات الطبية، موجهة لنحو ١٠ آلاف من عمال الصحة، لدعم مجهود موريتانيا في مواجهة

كما تسلمت موريتانيا اليوم، الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المقدمة من قبل الحكومة الصينية للمساهمة في المجهود الموريتاني لمكافحة فيروس كورونا، وتتضمن أجهزة تنفس ومعدات طبية أخرى، من بينها أجهزة للفحص.

وأكد وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو حامد أن هذه المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الصين ستدعم بلاده في دعم جهودها في مواجهة انتشار فيروس كورونا .

// انتهى //

04:00ت م

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نواكشوط 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 ابريل 2020 م واستسلمت موريتانيا اليوم، هدية طبية مقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة .وتتمثل الهدية وفق الوكالة الموريتانية للأنباء في عشرة أطنان من الإمدادات الطبية، موجهة لنحو ١٠ آلاف من عمال الصحة، لدعم مجهود موريتانيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".كما تسلمت موريتانيا اليوم، الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المقدمة من قبل الحكومة الصينية للمساهمة في المجهود الموريتاني لمكافحة فيروس كورونا، وتتضمن أجهزة تنفس ومعدات طبية أخرى، من بينها أجهزة للفحص.وأكد وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو حامد أن هذه المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الصين ستدعم بلاده في دعم جهودها في مواجهة انتشار فيروس كورونا .// انتهى //04:00ت م0296

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