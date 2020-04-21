السعودية اليوم / غانا تلجأ للطائرات المسيّرة لتسريع فحوص فيروس كورونا



أكرا 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

لجأت الحكومة الغانية إلى استخدام طائرات مسيّرة لتسريع إجراء فحوص فيروس

وأفادت شركة زيبلاين ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، أن أول رحلة لنقل عينات لإجراء فحوص الفيروس قد بدأت في الأول من شهر أبريل الجاري، مضيفة أن استخدام الطائرات المسيّرة سيختصر وقت توصيل العينات من ساعات تحتاجها الشاحنات لقطع الطرق الريفية لجمعها من المستشفيات، إلى أقل من ساعة في بعض الحالات.

وسجلت غانا 834 إصابة مؤكدة بالفيروس وتوفي تسعة أشخاص بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالعدوى.

// انتهى //

03:48ت م

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أكرا 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واسلجأت الحكومة الغانية إلى استخدام طائرات مسيّرة لتسريع إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد على نحو أسرع للسكان خارج المدن الرئيسية في البلاد.وأفادت شركة زيبلاين ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، أن أول رحلة لنقل عينات لإجراء فحوص الفيروس قد بدأت في الأول من شهر أبريل الجاري، مضيفة أن استخدام الطائرات المسيّرة سيختصر وقت توصيل العينات من ساعات تحتاجها الشاحنات لقطع الطرق الريفية لجمعها من المستشفيات، إلى أقل من ساعة في بعض الحالات.وسجلت غانا 834 إصابة مؤكدة بالفيروس وتوفي تسعة أشخاص بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالعدوى.// انتهى //03:48ت م0295

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