السعودية اليوم / وزير موريتاني يلتقي مسؤولين من هيئات أممية



نواكشوط 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

التقى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب اليوم، ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، السادة لوران ميان، واستواروبولان، ومحمد علوي.

وتناول اللقاء علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه الهيئات الأممية وسبل تعزيزها وتطويرها.

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03:42ت م

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