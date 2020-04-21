السعودية اليوم / السنغال تفرض ارتداء الكمامات لاحتواء فيروس كورونا المستجد



داكار 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 ابريل 2020 م واس

أعلنت السنغال فرض ارتداء الكمامات خلال فترة حالة الطوارئ، المستمرة إلى غاية بداية شهر مايو المقبل، وذلك من أجل احتواء

وأوضح قرار صادر مساء أمس عن وزارة الداخلية السنغالية، أن عدم ارتداء الكمامات يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في السنغال 367 حالة، 220 منها تعافى أصحابها، و3 حالات توفيت.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال، قد أعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد في 24 مارس الماضي، وتم تمديدها لـ 30 يومًا، منذ 3 أبريل الجاري، وكذلك حظر التجول يوميًا من الثامنة مساء إلى السادسة صباحًا، وذلك بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ.

// انتهى //

03:22ت م

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داكار 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 ابريل 2020 م واسأعلنت السنغال فرض ارتداء الكمامات خلال فترة حالة الطوارئ، المستمرة إلى غاية بداية شهر مايو المقبل، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد.وأوضح قرار صادر مساء أمس عن وزارة الداخلية السنغالية، أن عدم ارتداء الكمامات يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم.وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في السنغال 367 حالة، 220 منها تعافى أصحابها، و3 حالات توفيت.وكان الرئيس السنغالي ماكي صال، قد أعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد في 24 مارس الماضي، وتم تمديدها لـ 30 يومًا، منذ 3 أبريل الجاري، وكذلك حظر التجول يوميًا من الثامنة مساء إلى السادسة صباحًا، وذلك بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ.// انتهى //03:22ت م0293

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