السعودية اليوم / تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مالي



باماكو 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أعلن في مالي اليوم عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس

ووفق بيان لوزارة الصحة المالية، فقد وصل عدد حالات الشفاء من كورونا في البلاد إلى 56، فيما توفي 14 آخرون، وذلك منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلاد.

وكانت مالي التي حظرت التجمع، ضمن جملة من الإجراءات لمواجهة كوفيد - 19، قد نظمت أمس الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، للتصويت على اختيار 125 نائبًا، بعدما تم انتخاب 22 نائبًا خلال شهر إبريل الماضي.

// انتهى //

03:08ت م

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باماكو 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسأعلن في مالي اليوم عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع على إثرها العدد الإجمالي للإصابات إلى 246 حالة مؤكدة.ووفق بيان لوزارة الصحة المالية، فقد وصل عدد حالات الشفاء من كورونا في البلاد إلى 56، فيما توفي 14 آخرون، وذلك منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلاد.وكانت مالي التي حظرت التجمع، ضمن جملة من الإجراءات لمواجهة كوفيد - 19، قد نظمت أمس الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، للتصويت على اختيار 125 نائبًا، بعدما تم انتخاب 22 نائبًا خلال شهر إبريل الماضي.// انتهى //03:08ت م0292

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