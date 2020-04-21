شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة توعوية حول تحذيرات الذبائح والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية حملة توعوية تحت شعار «معا لصحة أفضل»، تضمنت تحذيرات صحية تعنى بالذبائح، وذلك نظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك، وكثرة الطلب على اللحوم، والتي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة وكافة البلديات.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الحملة تضمنت تحذيرات توعوية تعنى ببعض التغيرات الحيوية على الذبائح التي يفترض مراقبتها، وإضافة على ذلك حكمها.

وأشار الصفيان إلى أن الفشل الكلوي بالذبيحة وتغير لون النسيج الكلوي، أو التهاب التامور وتحول النسيج الدهني إلى هلامي «القلب» أو الالتهاب الشديد بمفاصلها، أو ظهور حويصلة الدودة الشريطية في القلب، أو اتضاح إصابتها بجدري الأغنام، أو حقن حديث بالأدوية، أو ظهور حويصلة الدودة الشريطية في الحجاب الحاجز، أو ظهور هزال عام وتكون الأنسجة الجيلاتينية، أو إصابتها بنزيف غير تام وحمى، يصبح الحكم في حال ظهور إحدى هذه الحالات أو بعضها عليها إعداما كليا للذبيحة.

ونوه الصفيان بأن ظهور كدمة شديدة بفخذ الذبيحة يستدعي الإعدام الجزئي للفخذ، أما في حال التهاب الغشاء البلوري فيصبح الحكم إعداما جزئيا للأجزاء المصابة، وفيما لو ظهر كيس مائي في أي جزء في الذبيحة يمكن إعدام جزء العضو المصاب، وعند ظهور خراجات الكبد أو بؤر نخرية أو الديدان الكبدية فيها يلزم الإعدام الكلي للكبد، وما إن تتضح الدودة الشريطية يصبح الحكم إعداما جزئيا للأمعاء.