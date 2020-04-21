شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 55 % من سفلتة «شراع العزيزية» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح م. الزايدي أن مشروع سفلتة حي الشراع يندرج ضمن خطة البلدية الرامية لاستكمال البنية التحتية في أحياء جنوب الخبر خاصة العزيزية، وذلك حسب الاعتمادات المالية المعتمدة، وتزويد تلك الأحياء بكافة الخدمات التي تمثل نقلة نوعية تعكس الأعمال التطويرية.
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