شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 55 % من سفلتة «شراع العزيزية» والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 55 % من مشروع سفلتة شوارع حي الشراع بالعزيزية الذي تنفذه بلدية محافظة الخبر رغم استمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها البلدية للوقاية من فيروس كورونا المستجد . وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي إن العمل في المرحلتين الأولى والثانية مستمر حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 55 % وتتضمن المرحلة الأولى سفلتة كافة الشوارع الرئيسية والداخلية في المربع (أ) بحي الشراع وسفلتة شارع الستين الفاصل بين حيي الشراع والصواري، فيما تتضمن المرحلة الثانية سفلتة كافة شوارع الثلاثين والأربعين والستين بحي الشراع، إضافة إلى سفلتة الشوارع الداخلية بجزء من المربع (ب). وأوضح م. الزايدي أن مشروع سفلتة حي الشراع يندرج ضمن خطة البلدية الرامية لاستكمال البنية التحتية في أحياء جنوب الخبر خاصة العزيزية، وذلك حسب الاعتمادات المالية المعتمدة، وتزويد تلك الأحياء بكافة الخدمات التي تمثل نقلة نوعية تعكس الأعمال التطويرية.

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