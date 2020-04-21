شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل .. تعقيم المكاتب ومركبات العمال مرتين يوميا والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الهيئة الملكية وبلدية الجبيل العمل بمشاريع السفلتة وتوسيع الطرق، مستغلة ساعات منع التجول، رغم تداعيات فيروس كورونا

تدابير احترازية

وتطبق الهيئة الملكية التدابير والإجراءات الاحترازية على أكثر من 100 مشروع يعمل بها قرابة 14 ألف عامل، وذلك للحد من ظاهرة انتشار فيروس كورونا، وألزمت جميع العاملين بالمشاريع إلى ضرورة التقيد والالتزام بكافة المعلومات التي أصدرتها الجهات الصحية.

تقليل الاختلاط

وأكد مدير إدارة الإنشاءات بالهيئة م. عبدالله كشغري، تنفيذ المشاريع التنموية وفقا لمعايير الجودة والسلامة الخاصة، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية، عبر تخفيض عدد العمالة بنسبة 40 % لتقليل الاختلاط، وزيادة عدد الحافلات الخاصة بنقل العمال لتفادي الازدحام، ومراعاة ساعات العمل المناسبة بالمشاريع، وإجراء فحص يومي أثناء الدخول والخروج من مواقع العمل، وتعقيم جميع المكاتب ومركبات نقل العمال مرتين في اليوم.

صيانة شاملة

وتنفذ بلدية محافظة الجبيل حاليا عددا من المشاريع الخدمية تشمل الصيانة الشاملة لسفلتة الحفريات الموجودة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وإعادة طلاء الأرصفة، وإصلاح التشققات الناتجة عن هطول الأمطار وإعادة الشكل الجمالي للشوارع، بهدف تحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

ردم الحفر

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. نايف الدويش، أن كمية الإسفلت التي استخدمت لردم الحفر الناتجة عن هطول الأمطار، بلغت حوالي 15 طنا، مضيفا إن أعمال الدهان شملت شارع الملك فيصل الغربي، وشارع الملك فهد، وشارع الأمير محمد بن فهد، وشارع الخليفة أبو بكر الصديق، وشارع الملك خالد.

تقارير ميدانية

وأكد م. الدويش أن العمل لا يزال جاريا لتنفيذ المشاريع الخدمية داخل المحافظة وما يتبع لها من مرافق داخلية وخارجية، مبينا أن مشاريع الصيانة التي تشرف عليها البلدية ستعالج كافة الملاحظات التي رصدت من خلال التقارير الميدانية، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم من خلال 940.

ترشيد الاستهلاك

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ولفت إلى تطبيق نظام إدارة الإنارة، واستبدال 66 ألف وحدة إنارة تقليدية بتقنية الإنارة التوفيرية، وتطوير نظام إدارة إنارة الطرق بمدينة الجبيل الصناعية من خلال تركيب حساسات وأجهزة تحكم لـ 4903 وحدات إنارة، والتي ستساهم بشكل رئيس في ترشيد وتوفير الطاقة المستهلكة لإنارة الطرق والمرافق العامة بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الأداء.

تقييم النظام

وأضاف إن المشروع يشتمل في مرحلته الأولى على الطرق الرئيسية بمدينة الجبيل الصناعية متمثلةً في طريق 1 وطريق 2 وطريق 3 وطريق 4 وطريق 6 وطريق 7 وسيتم تقييم النظام لمدة سنة، وذلك للتأكد من فعاليته وتحقيقه النتائج المرجوة منه قبل تطبيقه على كافة طرق وشوارع المدينة الصناعية. ويستهدف النظام المراقبة والتحكم عن بعد في شبكة إنارة الطرق وتحليل البيانات من خلال الحاسب المركزي، وحفظ المعلومات وتخزينها في قواعد البيانات المتواجدة في مركز التحكم.

خفض التكلفة

ويمتاز نظام إدارة إنارة الطرق بأنه يمكن للمتحكم بالنظام معرفة حالة الإنارة بشكل مباشر كحالات الإطفاء، أو ضعف الإنارة، أو أي مشاكل تتعلق بالمصدر المغذي، كما يتميز بالتحكم المباشر أو المجدول، وبعملية ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق برمجة إطفاء بعض أعمدة الإنارة خارج أوقات الذروة، بالإضافة إلى استطاعته تزويد المتحكم بالتقارير والملاحظات والأعطال التي ستعمل على توفير تكلفة أعمال التفتيش الليلية. ويتضمن مشروع التحكم على 45 وحدة طرفية تتمثل مهمتها في التحكم بالإنارة وإرسال تقرير مباشر عن مجريات الشبكة الكهربائية ومقدار التخفيض الناتج.

إنجاز 90 %

وأنجزت الهيئة الملكية بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمة كفاءة الطاقة 90 % من مشروع استبدال الإنارة التقليدية وتركيب إنارة تحتوي على تقنية LED لكافة أعمدة الإنارة الخارجية من الطرق والمرافق العامة بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين بـ ٦٦٠٠٠ وحدة إنارة، ومن المتوقع أن يحقق نسبة توفير بأكثر من 70 % من الاستهلاك الكهربائي.

تأهيل الطرق

وتنفذ إدارة الطرق بقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة مشاريعها بالجبيل الصناعية لإعادة تأهيل الطرق، أكثر من 50 ألف متر طولي من الطرق وذلك على 6 مسارات. وقال مدير إدارة الطرق م. سعيد القحطاني إن إدارة الطرق تعمل بشكل متواصل لتنفيذ أعمالها الميدانية على مدار اليوم خصوصا في الفترة التي تشهد انخفاضا نسبيا في الحركة المرورية، من خلال تأهيل الطرق السريعة والشريانية بالمدينة والتي تعتبر واجهة لمخارج المدينة ومداخلها واستبدال طبقة الرصف الإسفلتية السطحية، وتركيب العلامات والخطوط الأرضية، بالإضافة إلى إعادة إنشاء أجزاء من مسارات الطرق المتضررة.

السلامة المرورية

وأضاف م. القحطاني إنه يجري العمل حاليا على العديد من الطرق من بينها الطريق السريع 1 من طريق 7 إلى طريق الأنصار بالاتجاهين، والطريق السريع 7 من طريق 6 إلى طريق 274 بالاتجاهين، والطريق السريع 4 من طريق اللؤلؤ الغربي إلى طريق اللؤلؤ الشرقي بالاتجاهين، والطريق الرئيسي 6 من طريق السرات إلى طريق الحويلات بالاتجاهين، وتقدر المساحة الإجمالية لتلك للطرق بـ 1.6 مليون متر مربع.

وتستهدف الأعمال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وزيادة العمر الافتراضي لها من خلال عمل إعادة التأهيل المناسبة نظرا لأهمية هذه الطرق في التنقل ونقل البضائع وربطها لباقي طرق المدينة الرئيسية والتجميعية.