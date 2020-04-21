شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب رمضان.. إجراءات احترازية مكثفة بأسواق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

تشهد محلات بيع المواد الغذائية في الدمام، مع قرب شهر رمضان المبارك، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، خاصةً في الفترة الصباحية، وحتى الساعة 3 عصرًا، خاصةً من العمالة الوافدة.

تسوق عشوائي

وفي جولة ميدانية لـ«اليوم»، تبين الزحام في عدد من محلات المواد الغذائية، وقال المواطن «إبراهيم بن فهد»، إن هناك زحامًا هذه الأيام، وغالبية الناس يأتون لشراء أشياء غير ضرورية، إضافة إلى أن هناك عددا من الناس يخرجون بشكل شبه يومي للمحلات، ويتجولون بشكل عشوائي، ويأخذون أشياءً هم ليسوا في حاجة لها من الأساس.

عدم التأقلم

وبين أن السبب وراء هذا، هو عدم تأقلم الناس، وأنهم يحتاجون إلى القليل من الوقت للتأقلم مع الوضع الحالي، مضيفًا إن هناك زحامًا في محلات البيض والخضار، وذلك يعود لمبالغة الناس في شراء كميات منها، ناصحًا الجميع بعدم الخروج في هذه الأيام، إلا للضرورة القصوى.

مسافات آمنة

وقال المواطن «ماجد الخلف»، إن هناك ازدحاما، ولكن التنظيم جيد في السوبر ماركت الذي يتسوق منه، ناصحًا المنظمين بوضع مسافات آمنة بين الناس في الدخول، وتكثيف التنظيم، ووضع المعقمات للمتسوقين قبل الدخول.

غياب الوعي

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وأشار إلى أن الغالب من الناس يأتون دون وعي، ونصح الجميع بتجنب الأماكن المزدحمة والحرص على التقيد بالمسافات الصحيحة للوقاية من فيروس «كورونا»، مضيفًا إنه على من يرى زحامًا على أي محل، فمن الأولى أن يؤجل التسوق إلى وقت آخر، وذلك للسلامة.

رفع الأسعار

وأكد المواطن «أسامة السعدون»، أن أسباب الازدحام على محلات المواد الغذائية، هو أن الغالب من الناس ليس لديهم وعي، ويأخذون فوق حاجتهم، ما يسبب تراكمات للمواد في المنزل، وبعد شهر رمضان، سيكون مصيرها النفايات، إضافة إلى أن هناك من يرفع الأسعار، فيتوجه الناس إلى المحلات الملتزمة بالأسعار.

نقص المواد

وأضاف: إن هناك نقصًا في بعض المواد الغذائية، كالبيض، وأن القليل من الناس لديهم وعي، ناصحًا الجميع بأخذ حاجته، وترك مجال لغيره.

تنظيم ملحوظ

وتابع: إن الغالب من المحلات لديهم تنظيم ملحوظ ولكن عددا من الناس يتزاحمون في الدخول والحركة، ولا يلتزمون بالمسافة، مؤكدًا أنهم يحتاجون إلى الوعي، خاصةً الوافدين، الذين يعدون نسبة كبيرة من مسببي الازدحام.