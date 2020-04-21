شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مركز الأطراف الصناعية في عدن والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المرحلة الثانية من مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في عدن. وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني: «إنه من المقرر أن يستفيد من المشروع بعدن 1،091 شخصا موزعين بين تركيب أطراف وإعادة تأهيل وصيانة أطراف، بالإضافة لخدمات التأهيل والدعم النفسي وكذلك تدريب كوادر محلية وتوطين الخدمات من خلال تشغيل كوادر من الكفاءات اليمنية في المشروع». وأضاف الذيباني، إن المركز ينفذ مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمحافظتي مأرب وتعز، بهدف الوصول إلى 2،110 مستفيدين في مجال تقديم خدمات تركيب الأطراف وصيانتها وإعادة التأهيل الجسدي والعلاج الطبيعي، مؤكدا استمرار مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم الصحي في اليمن الشقيق لمختلف القطاعات الحيوية. وأوضح وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة أن تدشين المرحلة الثانية لمشروع دعم مركز الأطراف الصناعية بعدن سيساهم في التخفيف من معاناة المواطنين الذين فقدوا أطرافهم من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت أكثر من 400 جريح من خلال تجهيز الأطراف وتركيبها للأشخاص الذين بترت أطرافهم بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.

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