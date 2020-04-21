شكرا لقرائتكم خبر عن «العشرين» تناقش الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

من المقرر أن يعقد وزراء البيئة في مجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً اليوم برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية د. حمد البطشان. وسيتم بالاجتماع مواصلة المناقشات واتخاذ إجراءات عاجلة لازمة للتعامل مع التحدي العالمي الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الأمن الغذائي، ومناقشة تنفيذ التزامات القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عقدت في 26 مارس 2020.

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