شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأمطار.. وارتفاع حرارة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

يستمر اليوم هطول الأمطار على عدد من المناطق، وتشمل حواضر الدمام وشمال الشرقية، ومن المتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في بعض المساحات خلال 24 ساعة قادمة، وتسود أجواء دافئة الى حارة نهارا في معظم الأنحاء، والرياح جنوبية إلى متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة غالبا.

وعن الأحوال الجوية اليوم، توقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية، على مناطق الشرقية وحائل والقصيم والرياض، وكذلك على نجران وجازان وعسير والباحة، وتكون بين متوسطة إلى غزيرة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة في بعض المواقع، كما تتكاثف السحب الرعدية الممطرة، على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة خاصة الشرقية منها.

فيما ترتفع درجة الحرارة تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة، الذي يصادف دخول شهر رمضان المبارك، وتلامس الأربعينات نهارا في مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية، وبمتوسط بين 30 و35 درجة للعظمى في بقية المناطق، عدا مرتفعات الجنوب الغربي حيث تبلغ المستويات الأقل.

ويتوقع ظهور تأثير المنخفض الحراري الموسمي خلال شهر مايو، المتوافق مع معظم أيام شهر الصيام، وخاصة على الشرقية والأجزاء الوسطى والجنوبية إضافة إلى السواحل الغربية.