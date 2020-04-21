شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تقدم 47 مليار ريال دعما إضافيا للقطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل
وثمن وزير الصحة الجهود التي تبذلها قطاعات الدولة كافة بدعم واهتمام ومتابعة من القيادة الحكيمة للتصدي لفيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. ودعا الجميع للاستفادة من الحملة التوعوية الصحية المكثفة، والالتزام بتطبيق ما تضمنته من نصائح وإرشادات بعدة لغات. وأعرب عن أمله من الجميع في التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مجددا النصح بالبقاء في المنزل بوصفه السلاح الأقوى -بإذن الله- لمواجهة فيروس كورونا. وقدم في ختام كلمته الشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي بوصفهم خط الدفاع الأول لحماية هذا الوطن العظيم من وباء فيروس كورونا، منوها في ذات الوقت بالإقبال والحضور اللافت من المتطوعين عبر المنصة الوطنية للتطوع الصحي.
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