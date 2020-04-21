شكرا لقرائتكم خبر عن استشارات طبية عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان، مبادرة «الاستشارة الطبية» عن بعد، التي تتيح لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة الحصول على الاستشارات والاستفسارات الطبية. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي، أن مبادرة «الاستشارة الطبية» عن بعد تأتي ضمن مبادرات الجمعية لمواجهة فيروس كورونا. وجهزت الجمعية طاقما يضم نخبة من الاستشاريين على مستوى المملكة ومن مناطق مختلفة لتلقي الاستفسارات والاستشارات الطبية عن طريق الاتصال حسب الجدول ووقت محدد.

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