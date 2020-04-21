شكرا لقرائتكم خبر عن أيزو الإدارة لـ «هندسة» جامعة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد كلية الهندسة د. محمد كابلي، أن اعتماد الجودة التعليمي العالمي المرموق يؤكد نجاح قسم الهندسة واتباع كلية الهندسة لمؤشرات استندت عليها في خططها لتجويد برامجها وأقسامها وتتمثل تلك المؤشرات في تحسين بين الرؤية والخطط التنفيذية. وتحقيق جودة التعليم وتعزيز التعلم الذاتي وفرص التعلم والاستجابة.
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