شكرا لقرائتكم خبر عن أيزو الإدارة لـ «هندسة» جامعة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

توجت جهود قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز بالحصول على شهادة الأيزو لنظام الإدارة في المؤسسات التعليمية، كأول جهة تعليمية تحصل على هذه الشهادة في الشرق الأوسط، حيث استحدثت هذه الشهادة من منظمة ISO العالمية خصيصا للجودة في الأنظمة التعليمية عام 2018.

وأوضح عميد كلية الهندسة د. محمد كابلي، أن اعتماد الجودة التعليمي العالمي المرموق يؤكد نجاح قسم الهندسة واتباع كلية الهندسة لمؤشرات استندت عليها في خططها لتجويد برامجها وأقسامها وتتمثل تلك المؤشرات في تحسين بين الرؤية والخطط التنفيذية. وتحقيق جودة التعليم وتعزيز التعلم الذاتي وفرص التعلم والاستجابة.