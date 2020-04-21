شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط فرز وتفتيش في الشوارع العامة بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

شهدت مدينة تبوك، جهودًا حثيثة للقطاعات الأمنية؛ لتطبيق أمر منع التجول، من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات. والتزم الأهالي والمقيمون بتطبيق القرار، ما يؤكد الوعي المجتمعي، وتعاونهم، من خلال البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى. وتستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».

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