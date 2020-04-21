شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط فرز وتفتيش في الشوارع العامة بتبوك والان نبدء بالتفاصيل
والتزم الأهالي والمقيمون بتطبيق القرار، ما يؤكد الوعي المجتمعي، وتعاونهم، من خلال البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى. وتستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».
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