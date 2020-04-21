شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تصنيفات للمخالفات ضمن «وعيك سبيل وقايتك» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة «وعيك سبيل وقايتك»، للإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي، سعيا في رفد الجهود القائمة للحد من انتشار فيروس كورونا وبين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة م. رائد سمرقندي، أن الحملة تأتي ضمن الرقابة المجتمعية ‏والمسؤولية الوطنية، وترتكز على تفاعل المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي تجاوز صحي وبيئي، مشيرا إلى إضافة ثمانية تصنيفات ضمن الممارسات المخالفة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تشمل الباعة المتجولين بالشوارع أو الأسواق، وحدوث زحام بالمنشأة، وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين، وتقديم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام، وعدم توفير المعقمات أو القفازات داخل المحلات، ووصول الوجبات عبر خدمة التوصيل دون تغليف حراري، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، إضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين بالأسواق، ومخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل.

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