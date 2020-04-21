شكرا لقرائتكم خبر عن 1122 إصابة جديدة بـ «كورونا» منها 185 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، موزعة بنسبة 27 % للسعوديين، و73 % لغير السعوديين، موضحا أن من بين الحالات، 874 حالة من نتائج المسح النشط، وأن هناك مئات الفرق الطبية لإجراء المسح النشط في مناطق المملكة.

حالات نشطة

وأوضح د. العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لكشف مستجدات كورونا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس، بلغ حالة 10484 في المملكة حتى الآن، من بينها 8891 حالة نشطة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة ووضعها مطمئن ومستقر، ومنها 88 حالة حرجة يستمر تلقيها للمعالجة في العنايات المركزة المخصصة للتعامل مع هذه الحالات.

تعاف ووفاة

وأضاف أنه تم تسجيل تعافي 92 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1490 حالة، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة لغير سعوديين، 5 حالات في مكة وحالة في جدة، أعمارهم بين 23 و70 عاما، ومعظمهم كان يعاني من أمراض مزمنة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 103 حالات.

تجاوز الجائحة

وذكر متحدث الصحة أنه بالإمكان تجاوز الجائحة، بالتمسك بالتعليمات، والبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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توزيع الحالات

وأعلنت وزارة الصحة أن الحالات التي تم تسجيلها في عدد من مناطق المملكة، توزعت كالتالي «مكة المكرمة 402، الرياض 200، جدة 186، المدينة المنورة 120، الدمام 78، الهفوف 63، الجبيل 39، الطائف 16، الخبر 5، أبها 3، بريدة 3، نجران 3، المضة 1، ينبع 1، الزلفي 1، الدرعية 1».

دعم المنشآت

وأوضح متحدث المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي، أن المؤسسة وفرت آلية سهلة للتقدم بطلب الدعم للمنشآت، مشيرا إلى أن 70 % من منشآت القطاع الخاص تستفيد من مبادرة الدعم.

طلب التعويض

وبين أن استحقاق الدعم سيكون اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي تقدم فيه المشترك بطلب التعويض، وفي حال تأخر المنشأة عن التقدم بطلب الدعم عن 20 أبريل، سيتم تعويضها عن شهر مايو في الشهر الذي يليه، يونيو، مؤكدا أن دور المؤسسة أتى لضمان استمرار الدخل والوظيفة، لمن توقف دخله بحكم عدم قدرة صاحب العمل على دفع الأجر بسبب تداعيات «كورونا».