شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محاور في خطة المسجد الحرام برمضان والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أمس، الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، في ضوء الإجراءات الاحترازية من فيروس « كورونا ».

وأوضح د. السديس أن منسوبي الرئاسة يعملون على مدار الساعة، وفي مختلف الظروف، بلا كلل أو ملل، مستشعرين فضل خدمة بيت الله الحرام، مضيفا أن الخطة التشغيلية للرئاسة أعدت وفق دراسات في ظل الظروف التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، واعتمدت على معايير محددة، أهمها مضاعفة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة في المسجد الحرام، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية، واستمرار العمل عن بعد، وبث رسالة الحرمين للعالم أجمع.

وبين أن الرئاسة اعتمدت في خطتها على عشرة محاور، هي المحور التوجيهي والعلمي، ومحور التميز التشغيلي، ومحور التحول الرقمي، ومحور الاتصال المؤسسي، ومحور التميز التطويري، ومحور النشاط الاجتماعي، والمحور الرقابي، ومحور القوى العاملة، والمحور الإشرافي، والمحور التكاملي.

وحث جميع منسوبي الرئاسة على بذل المزيد من الجهود وتقديم خالص الخدمات خلال هذا الموسم المبارك، والتفاني من أجل إيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية ونشرها على أوسع نطاق في هذا الشهر الفضيل.