شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى من «العاملين» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية عبدالرحمن المقبل لـ«اليوم»، عدم رصد أي شكوى من العاملين أو الشركات، تتعلق بتطبيق قرار بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل لمواجهة جائحة « كورونا ».

وحول تناقل وسائل التواصل العديد من الشكاوى من بعض الشركات، قال المقبل: «لم يصلني أي تذمر أو شكاوى، والجميع في المنطقة الشرقية يعملون بوعي، والكل يدرك دوره، ويوجد تعاون والتزام بالأنظمة وهي واضحة»، مؤكدًا أن القطاع الخاصّ متعاون، ولم يصل فرع الوزارة أي شيء حتى الآن.

وبشأن الجولات الرقابية لمتابعة نظام العمل عن بعد، وتطبيق الآلية التي وضعتها الوزارة، أكد أنه لم ترد أي ملاحظة، موضحًا أن الجميع في المنطقة الشرقية يستشعرون ويعلمون بشعار «كلنا مسؤول».

وتابع: «في حال ورود أي ملاحظة سنقوم بالتعاون من خلال زيارة المنشأة ومعرفة الخلل ومعالجته، لوضع أيدينا في أيدي بعض، ونحن شركاء».

وتضمنت قرارات الوزارة، تقليص ساعات العمل للعامل، على أن يتفق مع العامل على تخفيض أجره، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة «السادسة عشرة بعد المائة» من نظام العمل، ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعًا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.