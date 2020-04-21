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إطلاق المرحلة الأولى لجمع بيانات «التأمين الصحي»

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أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني، المرحلة الأولى من مشروع جمع بيانات قطاع التأمين الصحي بشكل موحد، حسب الترميز الطبي المعتمد، لتأسيس قاعدة بيانات تأمين صحية، والتهيئة للتحول الرقمي، ومتابعة مؤشرات الأداء، ودعم اتخاذ القرار لتحقيق خدمة صحية قائمة على الجودة والكفاءة.

وأوضح أمين عام المجلس الصحي السعودي د. شباب الغامدي، أن هذه المرحلة من المشروع تم إطلاقها مع 26 شركة تأمين صحي، و6 شركات إدارة مطالبات، بالإضافة إلى 50 مقدم خدمات رعاية صحية، تم اختيارهم لجاهزية بياناتهم الرقمية، لافتا إلى أن المجلس وضع خطة تنفيذية تتسم بالمرونة لاستكمال بناء القاعدة الرئيسة للمنصة.

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