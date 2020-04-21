شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الأولى لجمع بيانات «التأمين الصحي» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين عام المجلس الصحي السعودي د. شباب الغامدي، أن هذه المرحلة من المشروع تم إطلاقها مع 26 شركة تأمين صحي، و6 شركات إدارة مطالبات، بالإضافة إلى 50 مقدم خدمات رعاية صحية، تم اختيارهم لجاهزية بياناتهم الرقمية، لافتا إلى أن المجلس وضع خطة تنفيذية تتسم بالمرونة لاستكمال بناء القاعدة الرئيسة للمنصة.
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