، "الصحة العالمية" تحذِّر: "كورونا" العدو رقم واحد.. شيطان ينبغي أن يقاتله الجميع ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدرس أدهانوم غبريسوس، من أن "الأسوأ قادم" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا؛ ليدق بذلك أجراس خطر جديدة بشأن الجائحة، فيما بدأت العديد من الدول تخفيف الإجراءات التقييدية الرامية لكبح جماح تفشيه، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، لم يحدِّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالضبط سبب اعتقاده أن تفشي الجائحة التي أصابت قرابة مليونَيْن ونصف المليون شخص، وقتلت ما يزيد على 166 ألفًا، بحسب إحصاءات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، قد يزداد سوءًا، بالرغم من أنه وآخرين كانوا قد أشاروا إلى احتمالية تفشي الوباء مستقبلاً في أنحاء إفريقيا، حيث النُّظم الصحية أقل تطورًا.. وقال للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف: "ثقوا بنا، الأسوأ لا يزال أمامنا. فلنمنع هذه المأساة. إنه فيروس لا يزال كثير من الناس لا يفهمونه".
وفي واحدة من أخطر تشبيهاته حتى اليوم ألمح غبريسوس إلى ما يطلق عليه الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت قبل أكثر من 100 عام، وقال إن فيروس كورونا "له تركيب خطير للغاية، وهذا يحدث، مثل إنفلونزا 1918 التي قتلت نحو 100 مليون شخص".
ووصف تيدروس الفيروس بأنه "عدو الناس رقم واحد"، وقال "إننا نحذر منذ اليوم الأول. هذا شيطان؛ ينبغي أن يقاتله الجميع".منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
"الصحة العالمية" تحذِّر: "كورونا" العدو رقم واحد.. شيطان ينبغي أن يقاتله الجميعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-21
حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدرس أدهانوم غبريسوس، من أن "الأسوأ قادم" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا؛ ليدق بذلك أجراس خطر جديدة بشأن الجائحة، فيما بدأت العديد من الدول تخفيف الإجراءات التقييدية الرامية لكبح جماح تفشيه، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، لم يحدِّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالضبط سبب اعتقاده أن تفشي الجائحة التي أصابت قرابة مليونَيْن ونصف المليون شخص، وقتلت ما يزيد على 166 ألفًا، بحسب إحصاءات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، قد يزداد سوءًا، بالرغم من أنه وآخرين كانوا قد أشاروا إلى احتمالية تفشي الوباء مستقبلاً في أنحاء إفريقيا، حيث النُّظم الصحية أقل تطورًا.. وقال للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف: "ثقوا بنا، الأسوأ لا يزال أمامنا. فلنمنع هذه المأساة. إنه فيروس لا يزال كثير من الناس لا يفهمونه".
وفي واحدة من أخطر تشبيهاته حتى اليوم ألمح غبريسوس إلى ما يطلق عليه الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت قبل أكثر من 100 عام، وقال إن فيروس كورونا "له تركيب خطير للغاية، وهذا يحدث، مثل إنفلونزا 1918 التي قتلت نحو 100 مليون شخص".
ووصف تيدروس الفيروس بأنه "عدو الناس رقم واحد"، وقال "إننا نحذر منذ اليوم الأول. هذا شيطان؛ ينبغي أن يقاتله الجميع".
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:16 AM
"غبريسوس" قال للصحفيين: "ثقوا بنا.. الأسوأ لا يزال أمامنا.. فلنمنع هذه المأساة"
حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدرس أدهانوم غبريسوس، من أن "الأسوأ قادم" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا؛ ليدق بذلك أجراس خطر جديدة بشأن الجائحة، فيما بدأت العديد من الدول تخفيف الإجراءات التقييدية الرامية لكبح جماح تفشيه، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، لم يحدِّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالضبط سبب اعتقاده أن تفشي الجائحة التي أصابت قرابة مليونَيْن ونصف المليون شخص، وقتلت ما يزيد على 166 ألفًا، بحسب إحصاءات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، قد يزداد سوءًا، بالرغم من أنه وآخرين كانوا قد أشاروا إلى احتمالية تفشي الوباء مستقبلاً في أنحاء إفريقيا، حيث النُّظم الصحية أقل تطورًا.. وقال للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف: "ثقوا بنا، الأسوأ لا يزال أمامنا. فلنمنع هذه المأساة. إنه فيروس لا يزال كثير من الناس لا يفهمونه".
وفي واحدة من أخطر تشبيهاته حتى اليوم ألمح غبريسوس إلى ما يطلق عليه الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت قبل أكثر من 100 عام، وقال إن فيروس كورونا "له تركيب خطير للغاية، وهذا يحدث، مثل إنفلونزا 1918 التي قتلت نحو 100 مليون شخص".
ووصف تيدروس الفيروس بأنه "عدو الناس رقم واحد"، وقال "إننا نحذر منذ اليوم الأول. هذا شيطان؛ ينبغي أن يقاتله الجميع".
، "الصحة العالمية" تحذِّر: "كورونا" العدو رقم واحد.. شيطان ينبغي أن يقاتله الجميع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية" تحذِّر: "كورونا" العدو رقم واحد.. شيطان ينبغي أن يقاتله الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.