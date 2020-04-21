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ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية مطبخين عشوائيين قام أحدهما بمخالفة إزالة ملصق الإغلاق وممارسة العمل دون مراجعة البلدية، ومطبخ آخر يقوم بالذبح داخل المطبخ مخالفًا لنظام منع الذبح داخل المطابخ تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف الاشتراطات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتوانى في تعقب كل المخالفين لضبطهم وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.
مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بلدية العمرة الفرعية
"أمانة مكة" تضبط مطبخين أحدهما أزال ملصق الإغلاق والآخر قام بالذبح المخالفهادي العصيمي الخليج 365 2020-04-21
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية مطبخين عشوائيين قام أحدهما بمخالفة إزالة ملصق الإغلاق وممارسة العمل دون مراجعة البلدية، ومطبخ آخر يقوم بالذبح داخل المطبخ مخالفًا لنظام منع الذبح داخل المطابخ تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف الاشتراطات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتوانى في تعقب كل المخالفين لضبطهم وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:13 AM
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
02:44 AM
أكدت أنها لن تتوانى في تعقب المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات بحقهم
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية مطبخين عشوائيين قام أحدهما بمخالفة إزالة ملصق الإغلاق وممارسة العمل دون مراجعة البلدية، ومطبخ آخر يقوم بالذبح داخل المطبخ مخالفًا لنظام منع الذبح داخل المطابخ تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف الاشتراطات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتوانى في تعقب كل المخالفين لضبطهم وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.
، "أمانة مكة" تضبط مطبخين أحدهما أزال ملصق الإغلاق والآخر قام بالذبح المخالف ،
المصدر : الخليج 365
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