، "السماري" يثمِّن قرار وزير الثقافة تشكيل مجلس أمناء للمتحف الوطني ،

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نوَّه الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالمتحف الوطني.
وأكد "السماري" في تصريح بمناسبة صدور قرار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، بتشكيل مجلس أمناء المتحف الوطني، أن الاهتمام بمتحف الوطن يأتي نتيجة لعناية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بالتراث الوطني؛ باعتباره ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030.
وأشار الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز إلى أن اختيار الأعضاء لمجلس الأمناء يعكس توجُّه وزارة الثقافة إلى تحقيق نقلة نوعية للمتحف الوطني؛ ليواكب التطلعات والتطورات الحديثة.. معربًا عن شكره لوزير الثقافة على متابعته المتواصلة، ومبادراته التي ستسهم في تعزيز موقع الثقافة الوطنية بأسلوب متميز.فهد السماري المتحف الوطني وزارة الثقافة وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 01:50 AM
أكد أن ذلك يأتي نتيجة لاهتمام القيادة بالتراث بوصفه إحدى ركائز رؤية المملكة
نوَّه الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالمتحف الوطني.
وأكد "السماري" في تصريح بمناسبة صدور قرار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، بتشكيل مجلس أمناء المتحف الوطني، أن الاهتمام بمتحف الوطن يأتي نتيجة لعناية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بالتراث الوطني؛ باعتباره ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030.
وأشار الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز إلى أن اختيار الأعضاء لمجلس الأمناء يعكس توجُّه وزارة الثقافة إلى تحقيق نقلة نوعية للمتحف الوطني؛ ليواكب التطلعات والتطورات الحديثة.. معربًا عن شكره لوزير الثقافة على متابعته المتواصلة، ومبادراته التي ستسهم في تعزيز موقع الثقافة الوطنية بأسلوب متميز.
، "السماري" يثمِّن قرار وزير الثقافة تشكيل مجلس أمناء للمتحف الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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