شكرا لمتابعة خبر عن منطقة تتخطى الرياض في عدد الإصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت بيانات وزارة الصحة، عن تخطي منطقة مكة المكرمة للرياض في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت مكة أعلى رقم بين المناطق بـ2552 حالة، بينما جاءت الرياض ثانيا بـ2210 حالات بعدما كانت تتصدر طيلة الفترة الماضية.

وكانت مكة المكرمة قد سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية العدد الأكبر في الحالات المعلنة، بحسب بيانات وزارة الصحة، بـ 402 حالة، وأتت الرياض ثانيًا بـ200، تلتها جدة بـ186، والمدينة المنورة بـ120، والدمام بـ78، والهفوف بـ63، والجبيل بـ39، فيما توزعت الحالات الأخرى على المناطق.