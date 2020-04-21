شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تكشف عن أبرز المهن التي تسهم في سرعة انتشار الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشفت وزارة الصحة عن أبرز المهن التي تسهم في سرعة انتشار عدوى كشفت وزارة الصحة عن أبرز المهن التي تسهم في سرعة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ويأتي من ضمن هذه المهن " الحلاق والكواف ير"، نظراً لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص. وشملت المهن أيضا " مندوب التوصيل " لعدم اتباعه إجراءات السلامة الوقائية الصحيحة، و" المعلم الخصوصي " لاختلاطه بالكثير من الأشخاص والبيوت خلال عمله.

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