شكرا لمتابعة خبر عن 3 خطوات لإنشاء السند لأمر عبر منصة نافذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، خطوات لإنشاء السند لأمر عبر منصة نافذ حيث تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ سندات التنفيذ إلكترونية في بيئة آمنة وموثوقة.

وتضمنت الخطوات : إصدار طلب إنشاء السند من قبل الدائن،قبول واعتماد السند من قبل المدين، وحفظ السند وامكانية الاطلاع عليه

وتمكن المنصة من حفظ حقوق الأطراف من العبث، كما أنها بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه.