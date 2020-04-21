القوات الجوية: إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

شملت الفحص والتعقيم
تواصل القوات الجوية السعودية إجراءاتها وتدابيرها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأوضحت وزارة الدفاع، عبر «تويتر»، أن الإجراءات الوقائية التي تباشرها القوات الجوية، تشمل الالتزام بالوقاية الشخصية بارتداء الكمامات، فضلًا عن الفحص الحراري، والتعقيم المستمر لكافة المقرات، وذلك اتساقًا مع التدابير التي تباشرها الجهات ذات الصلة في المملكة.
وكانت وزارة الدفاع ناشدت المواطنين بالتحلي بالمسؤولية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك تزامنًا مع التدابير السارية للوقاية من الفيروس في مختلف مناطق المملكة، وقالت في رسالة توعوية لكل مواطن عبر تويتر: «كن المسؤول عن حماية من حولك، واعزل نفسك فور شعورك بحرارة أو ضيق تنفس أو كحة، وتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937».
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