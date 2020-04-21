ضبط مخزن معقّمات مخالفة للاشتراطات في الرياض

ضبطت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للغذاء والدواء مخزنًا لمعقمات مخالفة وغير مطابقة للاشتراطات في الرياض.

وأوضحت الهيئة، في بيان، عبر تويتر، أن المخزن المشار إليه تم رصده من قبل الفرق الرقابية، وبعد تتبعه تم ضبط كامل الكميات التي تم تخزينها وإحالة مسؤولي المُنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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إلى ذلك صدت الهيئة مصدرًا لأحد المعقمات مجهولة الصنع في الدمام، وبعد تتبع فرق التفتيش للمنتج تم ضبط قرابة 97000 عبوة من المعقم المخالف و3 أطنان من المواد الخام المستخدمة في صناعتها، وإحالة المنشأة للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقها.

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