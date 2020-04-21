بالأرقام.. توزيع إصابات فيروس كورونا في المملكة

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم, اجتماعها الـ «61» برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

وعقب الاجتماع أوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة، والذي بلغ 1122 حالة جديدة، منها (874) حالة من خلال المسح النشط، الذي يمثل 78% من مجموع الحالات، والتي توزعت نسبتها المئوية إلى 83% لغير السعوديين 17% للسعوديين وتوزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (402) حالة، والرياض (200)، وجدة (186)، والمدينة المنورة (120)، والدمام (78)، والهفوف (63)، والجبيل (39)، والطائف (16)، والزلفي (9)، والخبر (5)، وأبها (3)، وبريدة (3)، ونجران (3).

كما توزعت الحالات بين، حالة واحدة في كل من الدرعية، وينبع، والمضة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (10484) حالة، 73% منهم غير سعوديين و27% من السعوديين، و77% هم من الذكور، و23% من الإناث، وتتراوح أعمارهم بين أقل من شهرين و96 عامًا، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًّا (8891) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها (88) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، فيما وصل عدد المتعافين إلى (1490) حالة بإضافة (92) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (103) حالات بإضافة 6 حالات وفيات جديدة وهي لغير السعوديين 5 حالات في مكة المكرمة، وحالة في جدة وتتراوح أعمارهم بين 23 و79 عامًا ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.