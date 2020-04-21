الأمن العام يوجه رسالة بخصوص الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

أوضح أهمية التعاون
أكد الأمن العام أهمية التعاون في تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
ووجّه الأمن العام رسالة توعية عبر تويتر، قال فيها، «إن تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس يحدث بشكل يومي، بينما تعاونك مع رجال الأمن بعدم الخروج سبب رئيسي، في الحد من انتشار الفيروس، وذلك اعتددًا بأن الجميع مسؤول عن إجراءات الوقاية.
إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10484حالة، 27٪ لسعوديين، و73٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عامًا، ووصلت حالات التعافي الجديدة إلى 92 حالة ليسجل الإجمالي 1490 حالة تعافي.
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