إلكترونيًا.. خطوات استخراج تراخيص بناء المستودعات الرياض

أوضحت أمانة منطقة الرياض 7 خطوات لتيسير إجراءات استخراج تراخيص بناء المستودعات في العاصمة عبر بوابة بلدي.

وأكدت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر،» أنه يمكن استخراج تراخيص بناء المستودعات من خلال التسجيل في بوابة بلدي ثم الضغط على الاختيار والتقاعد.

ومن ثم إدخال البيانات والمخططات وسداد الرسوم، ثم إصدار الرخصة، ومن ثم تبدأ مرحلة البناء، ثم مرحلة الانتهاء من التشطيب ثم مرحلة التقرير النهائي، وأخيرًا إصدار شهادة الإشغال، وفقًا لأمانة منطقة الرياض.

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