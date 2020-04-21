اتخاذ الإجراءات النظامية..

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، مطبخين مخالفين للاشتراطات الصحية. وبيَّن رئيس البلدية المهندس عمر المالكي أن الفرق الرقابية رصدت خلال جولاتها الرقابية الميدانية، أحد المطابخ المخالفة؛ حيث مارس القائمون عليه العمل، وأزالوا ملصق الإغلاق دون الرجوع للبلدية وتصحيح وضعه، فيما تم ضبط مطبخ آخر يمارس الذبح بالمخالفة للضوابط النظامية التي تمنع الذبح داخل المطابخ، مشيرًا إلى إغلاق المطبخين بشكل فوري واتخاذ الإجراءات النظامية بحق أصحابهما مؤكدًا، بأن الأمانة لا تتهاون في تعقّب المخالفين كافة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات. اقرأ أيضًا: أمانة جدة تحقق في إساءة استخدام عمال «سكنًا مؤقتًا لهم»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط مطبخين مخالفين للاشتراطات الصحية في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.