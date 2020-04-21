إيداع 398 ألف ريال في حسابات مستفيدي "الكفالة الشهرية" بالباحة

«أكناف»: تستهدف تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام..

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة «أكناف» مبلغ 398.700 ريال في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الشهرية لشهر شعبان. وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 1329 يتيمًا ويتيمة موزعين على 441 أسرة داخل المنطقة، مشيرةً إلى أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. إعانات مالية لأسر السجناء بجازان «التأمينات» تحدد موعد استحقاق الدعم للمشتركين طالبي التعويض

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