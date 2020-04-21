النقل: تصاريح استثنائية للمركبات ذات الحمولة فوق 90 طنًا

أطلقت وزارة النقل عبر بوابتها الإلكترونية، خدمة استخراج تصاريح استثنائية للمركبات التي تزيد حمولتها عن 90 طنًا، وذلك تسهيلًا لعملية استخراج التصاريح للناقلين دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.

ودعت وزارة النقل الراغبين باستخراج التصاريح، التقديم من خلال بوابة خدمات الوزارة الإلكترونية Eservices.mot.gov.sa.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وضمن عدد من المبادرات التي تقدمها وزارة النقل للارتقاء بخدماتها المقدمة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.

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