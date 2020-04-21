عاجل-رئاسة الحرمين: ختم القرآن ليلة 29 في صلاة التهجد والتراويح 5 تسليمات

ألقى رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، كلمته في اللقاء الإعلامي الافتراضي لعرض خطة موسم رمضان المبارك لعام 1441، عرض فيها خطة الرئاسة وتضمنت الخطة .

- استمرار الإجراءات الاحترازية بتعليق حضور الزوار والمصلين للمسجد النبوي

- استمرار التعقيم وفحص جميع العاملين وذوي الجنائز عند دخولهم

- ستقام صلاة التراويح والقيام في المسجد النبوي أسوة بالفروض

- ستكون صلاة التراويح 5 تسليمات بدلا من عشرة

- يكون للإمام الأول 3 تسليمات والإمام الثاني تسليمتين مع الشفع والوتر

- تكمل التلاوة (الآيات) في صلاة القيام

- يكون ختم القرآن ليلة 29 في صلاة القيام (التهجد)، لهذا العام فقط

- سيكون الورد اليومي في القراءة في صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام والمسجد النبوي متزامنا يوميا

- سيعلن عن ترتيب الأئمة لصلاة الترويح والقيام (التهجد) وصلوات الفروض والخطب

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- ستستمر الدروس العلمية وحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية والخدمات التوجيهية والثقافية والتدريبية عن بعد عبر المنصات الالكترونية

- سيستمر العمل بمبادرة (سفرة إفطارك لخير مدينتك) ومن خلالها ستحال جميع سفر إفطار الصائمين التي كانت بالمسجد النبوي إلى مبادرة خير المدينة تحت إشراف إمارة المنطقة

- وفقا للإجراءات الاحترازية فلا يكون اعتكاف في المسجد النبوي في شهر رمضان هذا العام

- ستستمر الطاقة التشغيلية في المسجد النبوي عند الحد الأدنى ويستمر تعليق الحضور للموظفين والعاملين إلا لمن تقتضي الضرورة حضورهم

- ستستمر أعمال التشغيل والصيانة حسب الأهمية ووفق الاجراءات الاحترازية

- وضعت وكالة الرئاسة خطة تشغيلية على 4 تصورات وسميت (الوضع الحالي والتشغيل الجزئي والتشغيل النسبي والتشغيل الكامل) ورتبت كافة الإجراءات والمتطلبات لكل نوع من أنواع التشغيل، وهي مستعدة لتوجيهات لولاة الأمر حفظهم الله، وتوصيات اللجان المتخصصة وإجراءات الجهات المعنية ليتمتع المسجد النبوي بالمرونة في التشغيل حسب التعليمات الصادرة

- وتحقيقا لرسالة المسجد النبوي ودور الرئاسة والوكالة في التواصل المؤسسي والمشاركة المجتمعية فستستمر المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية والتغطيات الاعلامية من المسجد النبوي ونرحب بالجهات ذات العلاقة والإعلاميين بمزيد من التعاون والتيسير

- سيتم إطلاق عدد من المبادرات التوجيهية والمجتمعية والتطوعية